Enrica Bonaccorti morta la star televisiva | aveva 76 anni e lottava da tempo contro un tumore al pancreas

Enrica Bonaccorti, nota star televisiva, è deceduta all'età di 76 anni. La notizia è stata comunicata dal direttore del Tg5 Clemente Mimun tramite il social X. La donna aveva combattuto da tempo contro un tumore al pancreas. La sua scomparsa è stata confermata da fonti ufficiali.

Enrica Bonaccorti è morta all’età di 76 anni. A dare la notizia è il direttore del Tg5 Clemente Mimun su X. meno di due anni fa le era stato diagnosticato un tumore al pancreas. La conduttrice televisiva, tra gli anni '80 e '90 è stata il volto di molte trasmissioni televisive popolari in Rai e su Mediaset quali “Non è la Rai”, “Pronto, chi gioca?” e “Italia Sera”. La carriera Dagli esordi in teatro con Domenico Modugno alla consacrazione televisiva, la carriera di Bonaccorti ha segnato la storia dello spettacolo italiano con uno stile raffinato e versatile. Protagonista di programmi cult come "Italia sera" e "Pronto, chi gioca?", è stata la prima donna a guidare con successo il mezzogiorno della Rai, vincendo tre Telegatti consecutivi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

