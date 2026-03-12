Mogol | Il giorno in cui morirò ritroverò Lucio Battisti seduto su una sedia con la chitarra in mano e allora lo abbraccerò Penso sempre di incontrarlo

Mogol ha dichiarato di immaginare il giorno della sua morte come un momento in cui ritroverà Lucio Battisti seduto su una sedia con la chitarra in mano, pronto ad abbracciarlo. Recentemente ha ricevuto un riconoscimento all’ultimo Festival di Sanremo 2026 per la sua lunga carriera. Alla Cineteca di Bologna ha presentato la sua autobiografia intitolata “Senza paura”.

Mogol, reduce dal riconoscimento all’ultimo Festival di Sanremo 2026 per la sua lunga carriera, al Cinema Modernissimo della Cineteca di Bologna ha presentato la sua autobiografia “Senza paura. La mia vita”. Naturalmente durante la chiacchierata si è parlato del lungo sodalizio umano e artistico con Lucio Battisti, che ha segnato la musica italiana. Il paroliere ha spiegato che la fine del rapporto è stato causato da “questione di equità nella ripartizione dei diritti tra parole e musica. Quando si scrive una canzone testo e melodia hanno lo stesso valore, e per me è sempre stato fondamentale che il riconoscimento fosse giusto per entrambi”, riporta Il Messaggero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

