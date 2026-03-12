Milano la sfida del centrosinistra che guarda alle primarie

A Milano, il centrosinistra si prepara alle primarie in vista delle elezioni per Palazzo Marino del 2027. Alcuni definiscono questa strada come inevitabile, mentre altri la considerano la via principale, con alcuni distinguo tattici. Beppe Sala, ex sindaco, ha già affrontato e vinto questa sfida, e l’attuale scenario indica che il percorso potrebbe essere confermato anche questa volta.

AGI - La via per le primarie verso Palazzo Marino 2027 sembra tracciata: scenario "ineluttabile", dice qualcuno, "la strada maestra", osservano i più benché con qualche tattico distinguo, "idea corretta" secondo Beppe Sala che le affrontò e le vinse. E, ad oggi, non sembra essere una conta nel Pd, ma un confronto allargato, con Avs e la nuova lista LaCivica, ex lista Sala, che potrebbero proporre il proprio candidato. Obiettivo, come sintetizzato dal quasi uscente sindaco, "rivincere". Intanto, data da cerchiare sul calendario: 18 aprile, quando il Pd inizierà la sua marcia elettorale al grido di "Innamorarsi ancora. Progetto Milano 2050", il percorso che lo porterà alla costruzione della proposta politica in vista delle elezioni del 2027.