Comune di Napoli al via il monitoraggio di inquinamento acustico e campi elettromagnetici

Il Comune di Napoli ha avviato un sistema di monitoraggio stabile dedicato all'inquinamento acustico e ai campi elettromagnetici, attraverso la collaborazione con Arpac. Questa iniziativa mira a raccogliere dati affidabili e costanti, contribuendo a una gestione più efficace della qualità ambientale nella città.

Il Comune di Napoli ha sottoscritto due accordi con Arpac per avviare un sistema stabile di monitoraggio ambientale su campi elettromagnetici e inquinamento acustico.Le misurazioni sui campi elettromagnetici hanno interessato 30 siti cittadini con alta concentrazione di impianti radioelettrici.🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

