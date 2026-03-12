Cosa fare anche gratis a Milano dal 13 al 15 marzo?

Dal 13 al 15 marzo a Milano si svolgono numerosi eventi tra spettacoli, concerti e mercatini sparsi in città. Durante il weekend, i visitatori possono scegliere tra iniziative gratuite e a pagamento, tutte concentrate in diverse zone della città. La programmazione include manifestazioni culturali, musica dal vivo e occasioni di shopping, offrendo diverse opportunità di intrattenimento per chi si trova in città.

Il mercatino con 16 produttori di vino artigianale, la vista del braciere olimpico dall'alto, il villaggio delle uova e ancora eventi gratuiti e per famiglie Il nuovo weekend in arrivo promette tanto divertimento tra spettacoli, musica e mercatini diffusi in città. Il vino artigianale è protagonista del Mercatino della Domenica, una serie di appuntamenti domenicali dedicati alla convivialità e al buon cibo nello spaccio di Davide Longoni (domenica). Diego dalla Palma porta invece sul palco del Teatro Gerolamo ‘Perché no?’, un viaggio intenso e coinvolgente che mette al centro il dialogo diretto con il pubblico (sabato e domenica).... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Cosa fare (anche gratis) a Trento dal 13 al 15 febbraio: tutti gli eventiUna selezione di eventi in provincia di Trento, fra teatro, aperitivi, mostre e sagre.

Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 6 all'8 marzo e per la festa della donna: tutti gli eventiLa serata di musica elettronica di Le Cannibale, la degustazione di vini...

Cosa fare a Monza e dintorni nel weekend: i 5 eventi (anche gratis) scelti per voiSport, sagre, mostre. Sono diversi gli appuntamenti da segnare in agenda e che sono in programma a Monza e dintorni per questo fine settimana. Attesissimo, in Autodromo, è il Track day, un'occasione i ...

Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 27 febbraio al 1° marzo: tutti gli eventiIl primo weekend di marzo promette eventi indimindabili e appuntamenti adatti a tutti i gusti. Primo tra tutti: il Capodanno Cinese, con la grande sfilata del Dragone all'Arco della Pace (domenica).

