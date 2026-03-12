Durante la partita Milan-Inter, Giorgia Rossi ha commentato il tocco di braccio di Ricci, definendo la sua opinione sul fatto che fosse in chiusura e affermando che si tratta di una cavolata. La giornalista, nota per il suo lavoro nel settore, ha espresso il suo punto di vista senza approfondire le motivazioni o le implicazioni del episodio.

Nei minuti finali di Milan-Inter, un episodio avvenuto nell'area di rigore rossonera aveva scatenato le polemiche degli interisti. Ricci ha toccato il pallone con un braccio, ma, come spiegato dal membro del CAN Mauro Tonolini ai microfoni di 'Open Var', si tratta di "Un braccio che rimane in sagoma". A pochi giorni dal derby, Giorgia Rossi è tornata a parlare dell'episodio incriminato ai microfoni di 'Aura Sport'. La giornalista di 'DAZN' si è schierata contro la posizione dell'AIA, riaccendendo le polemiche dei tifosi nerazzurri. Di seguito, le sue parole. LEGGI ANCHE: Allegri blinda la sua difesa: il Milan primeggia in Italia e in Europa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Inter, Rossi riaccende le polemiche sul tocco di Ricci: "Braccio in chiusura? È una cavolata…"

