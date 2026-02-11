Smartphone sotto i 600€ | guida all’acquisto di febbraio 2026 tra fotografia AI e miglior rapporto qualità prezzo

A febbraio 2026 il mercato degli smartphone sotto i 600 euro si è riempito di modelli che sorprendono. Alcuni di questi dispositivi offrono funzionalità avanzate di fotografia e intelligenza artificiale, mettendo in difficoltà i top di gamma più costosi. La scelta si amplia e diventa più difficile, tra telefoni che combinano qualità e prezzo senza compromessi.

Il mercato degli smartphone sotto i 600 euro a febbraio 2026 offre una gamma sorprendente di dispositivi, inclusi modelli che rivaleggiano con i precedenti top di gamma. Questa guida, curata da Luca Zaninello e David Bossi, analizza le migliori opzioni disponibili, con un su fotografia, prestazioni e design, offrendo ai consumatori una panoramica completa per fare la scelta più adatta alle proprie esigenze. Il panorama tecnologico attuale presenta una sfida interessante per chi cerca un nuovo smartphone. L'evoluzione rapida dei dispositivi porta a una svalutazione dei modelli precedenti, rendendo accessibili con un budget inferiore smartphone che, solo un anno fa, rientravano nella fascia alta del mercato.

