Sono stati svelati quattro nuovi poster italiani dedicati a Michael, la produzione cinematografica incentrata sulla vita del Re del Pop. La campagna promozionale del biopic sta crescendo, con l’obiettivo di attirare l’attenzione del pubblico italiano. La presentazione ufficiale dei manifesti segna un passo importante nell’evento cinematografico che ripercorre la carriera e la figura di Michael Jackson.

La macchina promozionale di Michael, l’attesissimo biopic dedicato a Michael Jackson, entra nel vivo. Universal Pictures ha svelato quattro nuovi poster ufficiali in lingua italiana che offrono uno sguardo suggestivo sulla trasformazione di Jaafar Jackson nel celebre zio. Ogni locandina è un tributo ad uno specifico momento della carriera del grande cantante, catturando l’essenza dei momenti che hanno ridefinito la storia della musica e della cultura pop mondiale. Diretto da Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer) e prodotto da Graham King (già dietro il successo globale di Bohemian Rhapsody), il film si preannuncia come un ritratto ambizioso e senza compromessi. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Michael: la leggenda del Re del Pop rivive nei quattro nuovi poster italiani

Articoli correlati

Michael: il nuovo trailer ripercorre l'ascesa del re del pop dai Jackson 5 fino a ThrillerJafar, il nipote del Re del Pop, è il protagonista del progetto biografico diretto da Antoine Fuqua in arrivo nelle sale americane il 24 aprile.

Contenuti e approfondimenti su Michael la leggenda del Re del Pop...

Temi più discussi: Michael: nuovi poster dal biopic su Michael Jackson; È in arrivo un film biopic su un’altra delle più grandi star della musica; ‘Alfonzo’ e ‘Thriller’ di Michael Jackson: chi ha ispirato chi?; La storia dell'infanzia di Michael Phelps: Non auguro a nessuno quello che ho vissuto per 20 anni.

Michael: la leggenda del Re del Pop rivive nei quattro nuovi poster italianiUniversal svela i poster italiani di Michael. Tutto sul biopic di Antoine Fuqua con Jaafar Jackson: cast, data d'uscita e anteprime IMAX. universalmovies.it

La storia dell'infanzia di Michael Phelps: Non auguro a nessuno quello che ho vissuto per 20 anniLa leggenda del nuoto Michael Phleps, con 23 medaglie olimpiche, vive con la sua famiglia lontano dalla piscina e ha criticato le richieste a cui è stato sottoposto durante l'infanzia, che hanno grave ... msn.com

IN USCITA 'MICHAEL: SONGS FROM THE MOTION PICTURE' Disponibile per il preordine, sullo shop ufficiale di Michael Jackson, la colonna sonora del film 'Michael', in versione CD ($12.98), musicassetta ($19.98) e doppio LP ($31.98). Tracklist: 1. I’ll Be Th - facebook.com facebook

1st: Federico Valverde 2nd: Julián Alvarez 3rd: Khvicha Kvaratskhelia 4th: Michael Olise Fede Valverde is your Player of the Week! @PlayStationEU | #UCLPOTW x.com