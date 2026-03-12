Metrobus nuovi cantieri nell' area dell' ospedale di Perugia | come cambia la viabilità

Da domani iniziano nuovi cantieri nell’area dell’ospedale di Perugia, nel quartiere Santa Maria della Misericordia, alle porte di San Sisto. Il progetto prevede l’ampliamento del percorso del metrobus, coinvolgendo anche le facoltà dell’Università degli Studi presenti nella zona. La viabilità subirà modifiche in corrispondenza di questa installazione, che interesserà diverse arterie dell’area.

Per raggiungere la facoltà di Medicina e i padiglioni ospedalieri situati di fronte alla facoltà, sarà necessario seguire un percorso alternativo Il cantiere per realizzare il percorso del metrobus si estenderà da domani nell'area del Santa Maria della Misericordia, alle porte di San Sisto, dove sono presenti anche alcune facoltà dell'Università degli Studi. Un'area che ogni giorno accoglie circa 30mila persone. Il cantiere, come annunciato dall'amministrazione comunale, comporterà alcune importanti modifiche alla viabilità nella zona compresa tra via Martiri 28 Marzo, il parcheggio Menghini e la Facoltà di Medicina. Per consentire l’avanzamento dei lavori dell’infrastruttura, una parte della strada in prossimità del Dipartimento di Medicina sarà temporaneamente chiusa al traffico e l’area sarà occupata dal cantiere. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

