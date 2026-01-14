Meteo Napoli oggi nubi sparse | le previsioni fino a venerdì 16 gennaio

Le previsioni del tempo per Napoli indicano oggi una giornata con nubi sparse e temperature che oscillano tra i 9 e i 14°C. Fino a venerdì 16 gennaio, il clima rimarrà generalmente stabile, con condizioni di cielo parzialmente nuvoloso. È consigliabile consultare periodicamente le previsioni per eventuali aggiornamenti e pianificare le attività all'aperto di conseguenza.

Secondo le ultime previsioni meteo Napoli, quella di oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, con temperature comprese tra 9 e 14°C. Situazione in tempo reale riportata dal sito ilmeteo.it: Secondo la rilevazione della stazione meteo Napoli Capodichino alle ore 8:50, la situazione attuale è caratterizzata da nuvolosità sparsa, con una temperatura di .

