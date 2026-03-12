Meteo a Palermo weekend dal tempo incerto | altalena tra piogge e sole

Il fine settimana a Palermo sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili, con alternanza tra piogge e periodi di sole. Il tempo incerto interesserà la città e tutta la regione, con temperature che rimarranno stabili. Le previsioni indicano una presenza di nuvole e precipitazioni intermittenti, che renderanno il clima poco stabile durante i prossimi giorni.

L'instabilità sarà causata dall'arrivo di vortici depressionari già a partire dalla giornata di venerdì. Dopo un miglioramento previsto per sabato, la situazione potrebbe mutare nuovamente domenica Un fine settimana di tempo instabile è in arrivo in Sicilia a pochi giorni dall'ingresso della primavera. A causare un certo peggioramento, secondo le previsioni di Lorenzo Badellino, esperto di 3bmeteo.com, sarà un piccolo vortice depressionario in spostamento da Nord verso Sud lungo il Tirreno convoglierà un fronte che nella giornata di venerdì raggiungerà i settori centro-occidentali della Sicilia. Piogge e qualche rovescio culmineranno nel pomeriggio di venerdì 13 marzo, interessando Trapanese, Palermitano e Messinese, mentre il resto della regione resterà ai margini con una giornata più soleggiata.