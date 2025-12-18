Meteo a Palermo tempo in peggioramento | Possibili piogge a Natale

Previsioni meteo per Palermo: un vortice proveniente dall’Algeria porterà un peggioramento del tempo in Sicilia venerdì, con possibili piogge a Natale. La perturbazione afro-mediterranea si sposterà dalla Tunisia e Libia, estendendo piogge e rovesci dal versante ionico verso ovest, annunciando un periodo di instabilità e condizioni atmosferiche in peggioramento.

Meteo, perturbazione in arrivo: tempo in peggioramento da lunedì 15 dicembre - Anticiclone addio, domani primi segnali di cambiamento: una nuova perturbazione porterà maltempo in molte regioni e neve in montagna. meteo.it

Meteo – Italia verso un nuovo peggioramento: piogge, neve in collina e poi ritorno dell’alta pressione - Depressione in azione tra Iberia e Mediterraneo con maltempo su gran parte del Paese; nella seconda parte della settimana torna l’anticiclone ... centrometeoitaliano.it

Meteo Palermo & Provincia l Allerta gialla della Protezione Civile per la giornata di #martedí 16 #dicembre su buona parte della #Sicilia. In caso di ALLERTA DI CODICE GIALLO possono verificarsi fenomeni meteorologici intensi, localmente pericolosi o per - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.