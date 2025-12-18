Meteo a Palermo tempo in peggioramento | Possibili piogge a Natale
Previsioni meteo per Palermo: un vortice proveniente dall’Algeria porterà un peggioramento del tempo in Sicilia venerdì, con possibili piogge a Natale. La perturbazione afro-mediterranea si sposterà dalla Tunisia e Libia, estendendo piogge e rovesci dal versante ionico verso ovest, annunciando un periodo di instabilità e condizioni atmosferiche in peggioramento.
Un vortice in spostamento dall’Algeria verso Tunisia e Libia "piloterà" una perturbazione afro-mediterranea, causando un peggioramento del tempo in Sicilia venerdì, con piogge e rovesci in estensione dal versante ionico verso ovest. Il maltempo persisterà anche sabato, più frequente sulle zone. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
