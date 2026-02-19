La vera grande beffa sulle bollette del decreto Meloni Schlein

Il governo ha approvato il decreto bollette, causando scontento tra cittadini e imprese. Dopo mesi di negoziati, il provvedimento mira a ridurre i costi dell’energia, che in Italia restano tra i più alti d’Europa. Nonostante le promesse di aiuti concreti, molti critici si chiedono se le misure siano sufficienti a far fronte all’aumento delle tariffe. La decisione è arrivata in un momento di forte pressione economica, con le famiglie che cercano di far quadrare i conti. La questione rimane al centro del dibattito pubblico.

La stessa premier è parsa cosciente di questa situazione, tant’è che invece di presentare il provvedimento con una conferenza stampa che l’avrebbe esposta alle domande dei giornalisti si è limitata a farlo conoscere con un video sui social nel quale ne ha ovviamente magnificato i contenuti, spiegando che si tratta di aiuti “per cinque miliardi”, addirittura amplificando il conto che aveva fatto il ministro competente, Gilberto Pichetto Fratin, che aveva parlato di “oltre tre miliardi”. Così è se vi pare. Precisiamo inoltre che si tratta di un decreto, quindi soggetto a modifiche del parlamento in sede di conversione, che ne potranno correggere alcune storture o rischi.🔗 Leggi su Today.it

Il decreto-topolino sulle bollette: Meloni sfida l'Ue e premia il gasIl governo Meloni ha approvato un decreto che riduce gli aiuti alle famiglie, causando malumore tra gli esperti di energia.

