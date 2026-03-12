McDonald’s cancella i panini per il ramadan | il marketing fiuta l’affare dell’inclusione

In Germania, McDonald’s ha avviato una campagna pubblicitaria dedicata alla comunità islamica in occasione del Ramadan. La strategia mira a promuovere i panini tradizionali del periodo, ma successivamente ha deciso di sospendere la loro produzione e distribuzione. La scelta ha attirato l’attenzione di chi segue le iniziative di marketing legate alle festività religiose e culturali.

Il ramadan diventa occasione di cosiddetto “marketing culturale” per McDonald’s, che in Germania ha lanciato una campagna pubblicitaria totalmente centrata sulla comunità islamica. In occasione del mese di digiuno religioso, che si è aperto il 18 febbraio e si concluderà il 20 marzo, le pubblicità in strada della più nota catena di fast food al mondo variano a seconda del momento della giornata: i cartelloni digitali mostrano di giorno confezioni di panini e patatine vuote, mentre di notte si riempiono dei relativi prodotti. McDonald’s trasforma il ramadan in marketing. La campagna è stata creata dall’agenzia tedesca Scholz & Friends e sta... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

