Max Mara Gilet ‘Arco’ | Lana Cashmere e Dettagli in Pelle

Max Mara presenta il gilet ‘Arco’, realizzato in lana e cashmere, con dettagli in pelle. Si tratta di un capo che combina materiali pregiati e linee eleganti, pensato per chi cerca un pezzo versatile e raffinato. L’articolo include anche un avviso sulla presenza di link di affiliazione, con eventuali commissioni senza costi aggiuntivi per chi acquista.

L'abbraccio del cashmere: tra morbidezza e struttura nel Gilet 'Arco'. Il Gilet 'Arco' di Max Mara rappresenta un caso di studio affascinante sull'equilibrio tra lusso tattile e integrità strutturale. La composizione dichiarata, che unisce lana e cashmere in una lavorazione "double", non è un semplice accostamento di fibre pregiate, ma una scelta tecnica mirata a risolvere il paradosso tipico dei capi senza maniche: come garantire calore e protezione mantenendo la leggerezza necessaria per un capo da sovrapposizione.