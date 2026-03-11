Max Mara Pantalone ‘Rino’ | Lana Raso e l’Eleganza Italiana

Max Mara ha presentato il pantalone ‘Rino’, realizzato in lana e raso, che si distingue per il suo design semplice e raffinato. La collezione evidenzia l’uso di materiali di alta qualità e linee pulite, caratterizzate dall’eleganza tipica del Made in Italy. Il pantalone è stato mostrato come esempio di stile sobrio e versatile, adatto a diverse occasioni di abbigliamento.

Il pantalone 'Rino' di Max Mara rappresenta un caso di studio eccellente sulla capacità del brand di fondere tradizione sartoriale e modernità estetica. L'analisi dei materiali rivela una scelta progettuale precisa: un misto lana che garantisce struttura, calore e quella caduta morbida tipica dei capi di alta gamma, abbinato a bande laterali in raso tono su tono.