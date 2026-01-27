Dissezione dell’aorta toraco-addominale | operazione salvavita al Moscati

La dissezione dell’aorta toraco-addominale è un intervento urgente e complesso. Questo tipo di operazione può rappresentare una soluzione salvavita per pazienti in condizioni critiche. Una diagnosi tempestiva e un intervento rapido sono fondamentali per migliorare le possibilità di sopravvivenza e ridurre i rischi associati a questa patologia.

Tempo di lettura: 2 minuti È arrivato in ospedale in condizioni critiche, con una patologia che non lascia margini di attesa. Un uomo di 71 anni, residente in provincia di Napoli, è stato preso in carico in emergenza dall’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino per una grave dissezione dell’aorta toraco-addominale, una delle più complesse e pericolose emergenze in ambito vascolare. Per il paziente è stato necessario ricorrere a una procedura di particolare rilievo, eseguita in pochi centri italiani altamente specializzati. L’intervento ha riguardato una lesione della parete dell’aorta che interessa contemporaneamente il tratto toracico e quello addominale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

