Marant Terence | Denim Lyocell vestibilità e stile

Marant Terence presenta una nuova collezione di denim in Lyocell, caratterizzata da una vestibilità confortevole e uno stile distintivo. Il tessuto utilizzato, il Lyocell, è noto per le sue proprietà ecocompatibili e la resistenza. La linea include diversi modelli di jeans e giacche, tutti pensati per offrire un equilibrio tra praticità e moda. La collezione è disponibile online e nei negozi fisici.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Lyocell vs Denim: la rivoluzione tessile del Terence. Una scelta tecnica audace. Il modello ‘Terence’ di Marant rappresenta un punto di svolta nella concezione dei pantaloni cargo. Sebbene il capo sia stilisticamente ispirato al classico jeans, tecnicamente non è realizzato in denim tradizionale (tessuto a trama incrociata di cotone), ma in una fibra innovativa: il lyocell. Marant Jeans 'Terence' Questa distinzione è fondamentale per chi cerca qualità e innovazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marant Terence: Denim Lyocell, vestibilità e stile Articoli correlati Leggi anche: Marant Maglione Atley: Tessuto, Vestibilità e Stile Leggi anche: Dsquared2 Skinny Twin Pack: denim usato, vestibilità e stile