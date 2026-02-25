Gli aumenti in busta paga per 3,8 milioni di lavoratori a partire da aprile

Raf: “Sanremo non è adatto a me. Canto per mia moglie. Le donne sono più belle con le rughe” C'è una bella sorpresa in arrivo per 3,8 milioni di lavoratori. Le buste paga dei prossimi mesi saranno più "ricche", grazie alle novità illustrate dall'Agenzie delle Entrate nella circolare 2E: la "tassa piatta" al 5% sugli incrementi retributivi e i rinnovi contrattuali, e l’imposta sostitutiva del 15% per maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni. Queste novità contribuiranno a modificare in positivo lo stipendio di alcune categorie di lavoratori, con i primi accorgimenti che dovrebbero "apparire" sui cedolini già a partire dal mese di aprile. Come specificato dall'Agenzia delle Entrate, la tassazione al 5% si applica ai lavoratori del settore privato con un reddito di lavoro dipendente, nell’anno 2025, non superiore a 33mila euro. 🔗 Leggi su Today.it

Gli aumenti in busta paga da aprile per 4 milioni di lavoratoriIl rinnovo dei contratti ha portato a un aumento salariale per quattro milioni di lavoratori italiani, grazie a una tassazione ridotta al 5%.

Metalmeccanici, firmata l'ipotesi di rinnovo: aumenti in busta paga per 45mila lavoratori marchigianiÈ stato raggiunto un accordo di rinnovo per il settore metalmeccanico nelle Marche, interessando oltre 45.

Gli aumenti in busta paga da aprile per 4 milioni di lavoratoriLa circolare dell'Agenzia delle Entrate sulla tassa piatta al 5% per gli aumenti contrattuali. E gli effetti sugli stipendi ... open.online

Meno tasse su aumenti e lavoro notturno e festivo: le regole dell’Agenzia delle entrate per il Fisco «light»Operativo il meccanismo in busta paga o in dichiarazione. Flat tax al 5% sugli incrementi da rinnovi dei contratti per redditi fino a 33 mila euro e aliquota al 15% su indennità di turni e festivi ent ... corriere.it

