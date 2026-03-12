Mai più sabato 14 marzo il monologo di Chiara Gistri al Teatro Vertigo

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Sabato 14 marzo, alle 21 al Vertigo, in scena Chiara Gistri con il monologo "Mai Più". "Mai più", scritto da Chiara Gistri, Elodie Lebigre, Stefano Florio è la storia di Jenny, una ventenne innamorata della vita e curiosa del mondo, che vuole "divorare" giorno dopo giorno, intrisa di paure ma anche di desideri profondi. Jenny passa le sue giornate tra pallavolo, università, e anche un amore che le rapisce testa e cuore nel modo travolgente dei vent'anni. Cavalca il suo mondo con un entusiasmo così potente che le impedisce di notare qualcosa di importante: qualcuno vuole proteggerla dal mondo, le sta vicino, la aiuta, la "custodisce". 🔗 Leggi su Livornotoday.it

