A San Benedetto del Tronto, un imperdibile concerto di Bianca Atzei apre le celebrazioni musicali, mentre a San Severino, la notte di San Silvestro si anima in piazza del Popolo con uno spettacolo gratuito della live band Flashbank. Due eventi che promettono emozioni e divertimento, rendendo le Marche protagoniste di un Capodanno indimenticabile.

A San Benedetto del Tronto il concerto di Bianca Atzei

Nelle Marche a San Severino la notte di San Silvestro si festeggia in piazza del Popolo, con uno show a ingresso libero con la live band Flashbank. A San Benedetto del Tronto il grande evento della notte più lunga dell’anno sarà il concerto di Bianca Atzei (nella foto) in piazza. A Fano la notte di San Silvestro si festeggia in piazza XX Settembre con un concerto dalle 22.30, sul palco dj set e spettacolo pirotecnico con fuochi pet friendly. Sempre a Fano sarà aperta la pista di pattinaggio per la festa ‘Capodanno al Pincio’ e il teatro Politeama ospiterà lo spettacolo alle 22 ‘Ride bene chi ride l’ultimo’ di San Costanzo Show. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

