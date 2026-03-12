Lucca | Donzelli spiega la riforma della giustizia

Sabato 14 marzo 2026 alle 15, in via Beccheria vicino a piazza Napoleone a Lucca, si svolgerà un incontro pubblico organizzato dal coordinamento comunale e provinciale di Fratelli d’Italia. Durante l’evento, Donzelli spiegherà i dettagli della riforma della giustizia. L’appuntamento è aperto al pubblico e si terrà in un luogo pubblico nel centro della città.

Sabato 14 marzo 2026 alle ore 15, in via Beccheria angolo piazza Napoleone a Lucca, si terrà un incontro pubblico organizzato dal coordinamento comunale e provinciale di Fratelli d'Italia. L'evento vedrà la presenza dell'onorevole Giovanni Donzelli per illustrare le ragioni del sì al referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo dello stesso anno. L'iniziativa si svolge presso il gazebo della formazione politica, trasformando lo spazio urbano in una piattaforma di confronto diretto tra l'istituzione rappresentata dall'onorevole e i cittadini lucchesi. L'obiettivo dichiarato è spiegare i contenuti della riforma proposta, focalizzandosi su temi che incidono direttamente sull'equilibrio dei poteri statali e sulla fiducia pubblica verso la magistratura.