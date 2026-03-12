Livorno ponte mobile collassato | dal rattoppo stradale a quello mediatico

A Livorno il ponte mobile è crollato, lasciando il traffico bloccato e creando disagi immediati. La struttura, che collega diverse zone della città, si è improvvisamente sganciata, provocando l’interruzione di passaggi fondamentali. La notizia ha attirato l’attenzione dei media, rendendo noto il problema a livello locale e nazionale, mentre le autorità valutano le conseguenze dell’incidente.

LIVORNO – La situazione del porto di Livorno non è buona, e neppure quella per l'indotto economico del Canale dei Navicelli. Dopo il cedimento del ponte mobile che collega la Darsena Toscana alla FiPiLi c'è stata una corsa contro il tempo per ripristinare la situazione, ma di fatto siamo di fronte a un doppio rattoppo: sia fisico sia mediatico. La viabilità è stata ripristinata, ma con un tonnellaggio quasi simbolico: adesso al posto di un tir ci può passare poco più di un camioncino (mezzi entro 3,5 tonnellate come previsto dall'atto dirigenziale 7962026). Tutto ciò nell'attesa della realizzazione del nuovo pistone che consentirà non solo il ripristino del transito a pieno carico, ma anche l'accesso al marecanale per le navi destinate al Canale dei Navicelli.