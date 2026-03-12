LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | risale leggermente il vantaggio dei dodici in fuga

Oggi si svolge la tappa del Tirreno-Adriatico 2026 ed è possibile seguirla in diretta. Attualmente, la corsa sta attraversando condizioni di pioggia, mentre i dodici ciclisti in fuga hanno aumentato leggermente il loro vantaggio, che si attesta ora intorno ai due minuti. Gli spettatori possono aggiornarsi sulla situazione in tempo reale cliccando sul link dedicato alla diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.26 In questo momento sta piovendo sulla corsa. 13.23 Vantaggio di 2? per i fuggitivi. 13.21 La UAE sta tirando il gruppo. 13.18 Risale leggermente il vantaggio della fuga. 13.15 Ricordiamo i dodici in fuga: Ivan Garcia Cortina (Movistar), Tibor Del Grosso (Alpecin-Premier Tech), Jakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA), Liam Slock (Lotto-Intermarche), Diego Pablo Sevilla (Polti-Visit Malta), Rémy Rochas (Groupama – FDJ United), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Larry Warbasse (Tudor), Timo Kielich (Visma-Lease a Bike), Laurenz Rex (Soudal-Quickstep), Dries De Bondt (Jayco-AlUla) e Mattia Gaffuri (Picnic-PostNL). CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.33 Anche il gruppo sta affrontando la prima parte della salita. 12.30 Concluse le prime due ore di gara. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tobias Lund Andersen trionfa sul traguardo di Magliano de' Marsi, settimo posto per MilanCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.25 16.23 Termina qui la DIRETTA LIVE della terza tappa della ... Isaac Del Toro resta leader della Tirreno-Adriatico dopo la Tappa 3 ma dietro il messicano c'è sempre il nostro Giulio Pellizzari #Ciclismo #Cycling #TirrenoAdriatico #DelToro