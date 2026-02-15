Montagna | piste affollate neve naturale e niente casco aumentano gli infortuni

Le piste di montagna sono piene di sciatori e snowboarder, e questa situazione aumenta il rischio di incidenti. La mancanza di casco e la neve naturale, spesso dura e scivolosa, contribuiscono a rendere più pericolosi gli infortuni. Molti sciatore ignorano ancora le regole di sicurezza, specialmente nelle giornate con molta affluenza. Quest'anno, i soccorritori segnalano un aumento di chiamate di emergenza nelle zone più battute.

AGI - Piste affollate, velocità elevate e condizioni della neve, mancato uso del casco: sono questi i fattori che possono aumentare il rischio di andare incontro a infortuni mentre si scia. L'analisi è stata condotta dai ricercatori dell'ISS che coordinano il sistema di sorveglianza epidemiologica SIMON ( Sorveglianza degli Incidenti in Montagna ), sviluppato presso il Dipartimento Ambiente e Salute dell'ISS. Con le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 attualmente in svolgimento e l'elevata affluenza di appassionati nelle località sciistiche italiane, l'Istituto Superiore di Sanità tiene alta l'attenzione sull'importanza della prevenzione degli incidenti sulle piste. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Montagna: piste affollate, neve naturale e niente casco aumentano gli infortuni Feste sulla neve: successo a metà. Piste affollate, ma pochi pernottano Le feste sulla neve a Abetone Cutigliano hanno registrato un afflusso elevato di visitatori, con piste affollate e molte persone presenti durante il periodo di Capodanno. Alle Olimpiadi la neve naturale sarà rimossa, solo neve artificiale a Milano-Cortina: garantisce più equità sulle piste Alle Olimpiadi di Milano-Cortina la neve naturale sarà completamente rimossa. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Lo studio: sugli sci senza casco e con alta velocità rischio traumi fino a 7 volte maggiore; Sci, senza casco è fino a 7 volte più probabile finire in ospedale; La Thuile, il lato wild del Monte Bianco; Neve a peso d’oro, c’era una volta la settimana bianca. Sicurezza sugli sci, l’ISS: senza casco e su piste difficili fino a 7 volte più probabilità di finire in ospedalePiste affollate, velocità elevate e condizioni della neve, mancato uso del casco: sono questi i fattori che possono aumentare il rischio di andare ... cronacamilano.it Super neve in Toscana nel giorno degli innamorati: San Valentino bianco, piste prese d’assaltoLa perturbazione che attraversa la regione porta fiocchi consistenti su tutto l’Appennino, da Zum Zeri alla Garfagnana fino alla provincia di Pistoia: ne approfittano gli appassionati di sci, che affo ... lanazione.it ULTIMA OCCASIONE 21 Febbraio 2026 - Trentino Ski Sunrise – Rifugio Baita Tonda Vivi l’alba direttamente dalle piste! Con Ski Sunrise sei tra i primi a salire in quota e ad assistere al risveglio della montagna da una prospettiva privilegiata. 1 Salita es facebook