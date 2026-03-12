Le ragioni del no | sabato 14 marzo l' incontro a Bolognetta

Sabato 14 marzo, a Bolognetta, si terrà un incontro pubblico dedicato al referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. La comunità locale si riunirà per discutere e approfondire le ragioni del no, offrendo spazio a confronti diretti e informazioni pratiche. L’appuntamento si inserisce nel calendario di iniziative di sensibilizzazione in vista delle consultazioni popolari.

In vista del Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo, la comunità di Bolognetta si prepara a ospitare un momento di confronto pubblico e di approfondimento. Sabato 14 marzo alle 17.30, presso il Palazzo Monachelli, si terrà l’incontro dal titolo “Le ragioni del no”, un evento aperto alla cittadinanza dedicato al dibattito sulla riforma della magistratura oggetto del voto referendario. Ad aprire l’iniziativa saranno i saluti della Dott.ssa Romina Zuccaro, mentre gli interventi saranno affidati a diversi protagonisti del mondo politico e giuridico. Tra questi l’avvocato Calogero Pisciotta, rappresentante del movimento “Avvocati per il no”, che illustrerà le principali criticità della riforma. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

