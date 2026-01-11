La Madonna e quell’annuncio a Natuzza Evolo

Il 17 gennaio 1994, a Paravati, Natuzza Evolo ebbe una visione che avrebbe profondamente influenzato la sua vita e quella di molti: la Madonna apparve nella sua stanza, accompagnata da Gesù e san Giovanni Battista. Questo episodio, raccontato con semplicità e umiltà, ha contribuito a rafforzare la fede di numerose persone, offrendo loro speranza e un senso di rinnovata spiritualità. Un momento significativo che ha lasciato un segno duraturo nella tradizione religiosa locale.

di Vincenzo Varone * 17 gennaio 1944 a Paravati. che con la semplicità delle parole lentamente ha fatto germogliare in molti la forza della fede e ritrovare a tanti la via smarrita La Madonna apparve alla giovane Natuzza, appena sposa con Pasquale Nicolace, nel pomeriggio del 17 gennaio del 1994 in una stanza inondata di azzurro della sua modesta abitazione con accanto Gesù e san Giovanni Battista. La Vergine Maria, che si presentò a Fortunata Evolo con il titolo di “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime”, disse a Natuzza che in futuro si sarebbe realizzata la Villa della Gioia che avrebbe avuto al suo interno la grande e bella chiesa dedicata al Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime – aperta poi al culto, a distanza di 78 anni da quella visione, dal vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro – il “Viale della salvezza” che conduce proprio al santuario mariano, il “Viale della misericordia” e una struttura di riabilitazione chiamata “Centro recupero della speranza” con annesso il “Villaggio del Conforto”, ma invitandola a non dire niente a nessuno del progetto umanitario e che sarebbe stata lei a dirle quando sarebbe stato il momento giusto di fare l’annuncio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - La Madonna e quell’annuncio a Natuzza Evolo Leggi anche: Premio “Ecce Homo”: applausi a Maria Virginia Basile e Vincenzo Varone per le opere dedicate a Natuzza Evolo Leggi anche: Natuzza Evolo presto beata: 20 anni fa il miracolo di un giovane malato leucemia. Per i medici non aveva speranze (video) La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. "Fortunata di Dio", un'opera teatrale ricorda la mistica Natuzza Evolo - Un'opera teatrale per raccontare la vita di Natuzza Evolo, la mistica calabrese morta nel giorno della festa di tutti i Santi del 2009 e di cui é in corso la causa di beatificazione, andrà in scena in ... ansa.it

Natuzza, in migliaia alla festa della statua della Madonna - Migliaia di persone si sono ritrovate a Paravati per la ricorrenza del 21/mo anniversario dell’arrivo dell’effige del Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime. cn24tv.it

Natuzza richiama a Paravati i suoi figli spirituali: in migliaia per la processione della Madonna (FOTO) - Una vera e propria fiumana di gente, proveniente da ogni parte del mondo, ha invaso la “Piccola Lourdes di Calabria” per visitare e pregare nei luoghi in cui la Mistica è vissuta. calabria7.it

Oggi, nel 1984, Madonna era al No.1 della classifica USA con 'Like a Virgin'. Rivediamo la sua esibizione ai VMAs di quell'anno - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.