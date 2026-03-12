Le conseguenze psicologiche della guerra in Iran | la dottoressa Mosini spiega cos'è lo stress traumatico vicario

La guerra in Medio Oriente ha avuto ripercussioni sulla salute mentale di molte persone in Occidente, con sentimenti di ansia, paura e impotenza che si diffondono tra la popolazione. Una psicologa ha illustrato a Fanpage cosa si intende per stress traumatico vicario, evidenziando come queste reazioni si manifestino in chi assiste o vive indirettamente ai conflitti.

La guerra in Medio Oriente ha scosso la stabilità psicologica dell'Occidente, molti provano ansia, paura e senso di impotenza: una psicologa ha spiegato a Fanpage.it le conseguenze che le guerre possono avere sulla nostra mente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Leggi anche: Lo stress post-traumatico: devastante eredità di guerra

Leggi anche: La guerra all’Iran sarà lunga e avrà conseguenze per tutti

Tutto quello che riguarda Le conseguenze psicologiche della...

Temi più discussi: Iran: come andrà a finire?; Blog | In questa terza guerra del Golfo, le conseguenze per l'economia mondiale saranno molte; Eurogruppo, guerra Iran e impatto su economia. Giorgetti: Ue adotti misure straordinarie; Guerra in Iran, quanto vale l’impero economico di Khamenei? Il nodo della successione.

Guerra in Iran, quali sono le conseguenze sul settore agroalimentare? Cosa sapereLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra in Iran, quali sono le conseguenze sul settore agroalimentare? Cosa sapere ... tg24.sky.it

Le conseguenze economiche della guerra in Iran: 4 domande e risposteA dieci giorni dall’attacco a Iran di Israele e Usa, l’impatto economico resta incerto e dipende da durata della guerra e prezzi energetici. Con petrolio a 110 dollari, i Paesi avanzati perderebbero ... tg24.sky.it

La guerra in Iran e le ripercussioni sulla produzione di greggio che sta calando di 10 milioni di barili al giorno, tra petrolio e derivati. Un volume pari a quasi il 10% della domanda mondiale. Il petrolio oscilla sui cento dollari al barile. Gasolio sopra i 2 euro, ai m - facebook.com facebook

#Iran, prima dichiarazione in TV di #Mojtaba #Khamenei, letta da altri x.com