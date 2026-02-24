Lo stress post-traumatico | devastante eredità di guerra

La guerra in Ucraina ha lasciato un segno profondo sulle vite dei civili, con lo stress post-traumatico che si diffonde tra chi ha vissuto i bombardamenti e le evacuazioni. La causa principale deriva dal conflitto che ha coinvolto l’intera regione, distruggendo case e interrompendo le routine quotidiane. Testimonianze di persone che faticano a riprendere il ritmo normale si moltiplicano, evidenziando quanto questa eredità si radichi nelle esperienze di chi ha attraversato l’orrore. La situazione continua a evolversi, portando con sé nuove sfide.

Oggi è il quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. Da quando la “guerra a bassa intensità” nel Donbass si è trasformata in conflitto su vasta scala, centinaia di migliaia di uomini hanno imbracciato le armi per combattere. Molti di questi sono morti, basta fare un giro nei cimiteri di Kiev, Odessa o Kharkiv per avere una prova empirica dei numeri approssimativi. Senza contare i dispersi, i feriti gravi, i prigionieri, gli invalidi, i traumatizzati e quelli che qualsiasi cosa succeda non torneranno mai alla vita di prima. I TRAUMI psicologici sono l’eredità più devastante di una guerra, perché non sono evidenti e non si risolvono con l’aiuto pratico nell’immediato. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

“Portare i tacchi per 16 settimane mi ha quasi causato un disturbo da stress post-traumatico”: lo sfogo di Meryl Streep su “Il Diavolo veste Prada 2”Dopo 16 settimane in cui ha indossato tacchi alti, Meryl Streep si sfoga: “Mi ha quasi causato un disturbo da stress post-traumatico”.

Crans-Montana: stress post-traumatico per sopravvissuti, familiari e amiciL'incidente di Capodanno a Crans-Montana ha lasciato effetti duraturi non solo sui sopravvissuti, ma anche sui loro familiari e amici.

Disturbo post traumatico da stress e malattie autoimmuniLe persone che soffrono di disturbo post-traumatico da stress (PTSD – post-traumatic stress disorder) e altri problemi psichiatrici sarebbero a maggior rischio di sviluppare malattie autoimmuni. A ... quotidianosanita.it

Questi cani riescono a rilevare lo stress post-traumatico annusando l’alito delle personeDue cani hanno dimostrato la loro incredibile capacità di rilevare il disturbo da stress post-traumatico (PTSD) annusando l’alito delle persone, raggiungendo un’accuratezza del 90%. Questo studio ... greenme.it

Impatto Emotivo e Psicologico: Le vittime sperimentano una profonda vergogna, paura, senso di impotenza, disturbi da stress post-traumatico. - facebook.com facebook