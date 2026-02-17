Hacker nel mirino della Procura di Milano | truffa a Viminale e Big Tech con email istituzionali compromesse

La Procura di Milano ha individuato sei giovani hacker che hanno messo in atto una truffa digitale, sfruttando le email istituzionali del Viminale e di altri enti pubblici. Gli hacker hanno compromesso gli account per ingannare aziende come Google, Microsoft, Vodafone e TikTok. Uno dei loro obiettivi era anche tentare di entrare in contatto con il Dipartimento di Stato americano. La scoperta nasce dall’indagine su un’attività sospetta che ha coinvolto numerosi sistemi informatici pubblici e privati.

Viminale e Big Tech nel mirino di hacker: una truffa digitale svelata dalla Procura di Milano. Sei giovani hacker hanno orchestrato una complessa truffa digitale sfruttando l'accesso a caselle email istituzionali del Viminale e di altri enti governativi per ingannare aziende tecnologiche leader come Google, Microsoft e società di telecomunicazioni come Vodafone e TikTok, arrivando a tentare di contattare il Dipartimento di Stato americano. L'indagine della Procura di Milano, condotta tra il 2021 e il 2022, ha rivelato un modus operandi basato sull'inganno e sull'utilizzo di identità digitali autentiche per ottenere informazioni sensibili e accedere a sistemi protetti.