Il fine settimana del 14 e 15 marzo 2026 a Latina e nei paesi vicini propone un calendario ricco di eventi. Sono previste sagre dedicate alle specialità locali, rappresentazioni teatrali e esposizioni di arte e fotografia. Le manifestazioni si svolgono in diverse location, offrendo ai visitatori un’occasione per immergersi nelle tradizioni e nelle atmosfere della zona. La proposta si concentra su attività all’aperto e incontri culturali.

Il weekend del 14 e 15 marzo 2026 a Latina e provincia si preannuncia come un’occasione per riscoprire le tradizioni locali attraverso sagre, spettacoli e mostre. Tra la Sagra Falia & Broccoletti a Priverno e gli incontri di teatro, il territorio offre un programma denso che unisce cultura popolare e arte contemporanea. L’offerta culturale punta a valorizzare l’economia dei piccoli borghi, trasformando eventi enogastronomici in motori di coesione sociale. Non si tratta solo di svago, ma di un modo concreto per sostenere i produttori locali e mantenere vive le identità storiche della provincia pontina. Radici contadine e nuove economie nei borghi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Latina: sagre, teatro e natura per un weekend

