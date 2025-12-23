Ederson Inter ritorno di fiamma in estate? Marotta studia un nuovo assalto all’Atalanta | il piano

L’Inter valuta un possibile ritorno di Ederson in vista della prossima sessione estiva di mercato. Marotta e il suo staff stanno analizzando i dettagli di un possibile acquisto dall’Atalanta, considerando le opzioni disponibili per rafforzare il reparto. Questa operazione rientra in una strategia di potenziamento mirata, con l’obiettivo di migliorare la competitività della squadra nella prossima stagione.

Inter News 24 d’azione dei nerazzurri. L’estate 2026 potrebbe finalmente essere il momento giusto per coronare un inseguimento di mercato che dura ormai da diverse stagioni. Il nome di Ederson è tornato prepotentemente in cima alla lista dei desideri negli uffici di Viale della Liberazione. Il centrocampista brasiliano, divenuto ormai perno insostituibile della mediana dell’ Atalanta, rappresenta un vero e proprio “pallino” tecnico per la dirigenza dell’ Inter, che non ha mai smesso di monitorarne la crescita esponenziale in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ederson Inter, ritorno di fiamma in estate? Marotta studia un nuovo assalto all’Atalanta: il piano Leggi anche: Mercato Inter, Ederson può lasciare l’Atalanta: ecco il prezzo che ingolosisce Marotta! Novità dalla Spagna Leggi anche: Vicario Inter, Marotta studia la strategia per l’estate: quella cifra può bastare a convincere il Tottenham! Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Inter mercato estate: Ederson e Palestra nel mirino; Inter e Juve, intrecci di mercato tra Palestra, Ederson e Frattesi. Inter, strategia mercato estate: asse caldo con l’Atalanta tra Ederson e Palestra - Inter, mercato estivo pianificato: asse con l’Atalanta per Ederson e Palestra. milanosportiva.com

Inter e Juve, intrecci di mercato tra Palestra, Ederson e Frattesi - Inter, nuovo assalto all’Atalanta: Palestra e Ederson nel mirino per il mercato estivo Come riporta Corsport, il nome in cima alla lista è Marco Palestra, considerato il ... tuttojuve.com

L'Inter guarda in casa Atalanta per l'estate: non solo Palestra, torna di moda anche Ederson - Dopo aver provato in estate con Ademola Lookman, i nerazzurri tenteranno nuovamente. tuttomercatoweb.com

Khephren #Thuram piaceva tantissimo all' #Inter già quest'estate quando è stato trattato Koné e sono stati fatti sondaggi per Ederson: i nerazzurri avevano chiesto informazioni per il francese. Adesso può essere un'operazione legata a #Frattesi. @Matt x.com

Inter, i tre mediani che l’Inter aveva in mente la scorsa estate erano K. Thuram, Kone ed Ederson. Per gli ultimi due la strada è complessa, per il francese potrebbe aprirsi uno spiraglio nel caso i bianconeri dovessero accettare di inserire nell’affare Frattesi. - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.