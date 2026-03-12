L' approdo di Giammoro nuovo hub tra Sicilia Sardegna e Algeria

Un nuovo servizio di trasporto marittimo tra Cagliari e l’Algeria sta per essere avviato, con scali anche a Giammoro, in Sicilia. La linea trasporterà container e merci generali, collegando direttamente le tre aree. L’infrastruttura di Giammoro, realizzata dall’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto, sarà utilizzata come scalo intermedio nel percorso. La partenza del servizio è prevista a breve.

Soddisfatto il presidente dell'Authority Francesco Rizzo: "Nuove opportunità per l'intera area dello Stretto che diventa più competitiva ed efficiente" E' imminente l'avvio in modo stabile il nuovo servizio di trasporto marittimo general cargo e container che collegherà Cagliari e l'Algeria, con scalo intermedio in Sicilia presso il pontile di Giammoro, infrastruttura realizzata dall'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e gestita in concessione dalla Duferco Terminal del Mediterraneo S.p.A. Il collegamento, già testato con successo nell'estate 2025, sarà operato da Maersk insieme a Grendi, dopo le prime rotazioni effettuate dalla nave Silver London della Sider Navi.