Questione di ore prima che il nuovo ciclone mediterraneo colpisca le isole di Sicilia e Sardegna. Temporali intensi e venti fortissimi si abbatteranno sulle due regioni, già in allerta. Le autorità stanno monitorando la situazione e invitano la popolazione a prendere precauzioni.

Un nuovo vortice ciclonico si sta formando nel Mediterraneo occidentale, minacciando con intensi fenomeni atmosferici le regioni meridionali italiane. Il sistema si è sviluppato tra le Baleari e la Sardegna, alimentato da un Maestrale particolarmente intenso che ha generato raffiche superiori ai 100 chilometri orari nel Golfo del Leone. Le condizioni si sono rapidamente deteriorate sull’isola del Centro-Sud, dove piogge torrenziali, temporali e venti di libeccio con punte vicine ai 90 kmh hanno reso il clima estremamente instabile. L’evoluzione del sistema è stata rapida: in poche ore ha coperto oltre 800 chilometri, spostandosi verso lo Ionio meridionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo ciclone mediterraneo in arrivo, Sicilia e Sardegna tremano: forti temporali e venti anche in C

Approfondimenti su Sicilia Sardegna

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sicilia Sardegna

Argomenti discussi: Weekend con il nuovo ciclone mediterraneo, ancora temporali e forti venti: le regioni a rischio; Cronaca Meteo - Nuovo ciclone mediterraneo in azione, maltempo in Sardegna avanza verso levante. Venti fino a 100km/h; Maltempo, aperta la porta Atlantica: arriva un ciclone dietro l'altro, piogge e burrasca; Nuovo ciclone in arrivo: la Sicilia verso un weekend di forte instabilità.

Nuovo ciclone mediterraneo in arrivo, Sicilia e Sardegna a rischio: forti temporali e venti al SudNuovo weekend di maltempo, in buona parte dell'Italia, con l'arrivo del ciclone mediterraneo. Forti venti e temporali sparsi si attendono in diverse regioni del Sud, le Isole ... ilmattino.it

Meteo: nuovo FORTE MALTEMPO per Domenica 1° Febbraio, 4 Regioni nel mirinoNuovo ciclone in arrivo sul bacino del Mediterraneo. Chiariamo subito un concetto importante. Non ci sarà alcun evento meteo estremo come il ... meteogiornale.it

Il maltempo non dà tregua all’isola, atteso oggi un nuovo ciclone: le zone più colpite In arrivo piogge diffuse e temporali, onde fino a 7 metri nel canale di Sardegna facebook

Allerta Meteo, nuovo violento ciclone al Sud nel weekend. Poi grande nevicata in pianura al Nord! MAPPE e DETTAGLI x.com