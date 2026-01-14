Manifesto per un' altra economia e un' altra politica | il Partito democratico incontra Emanuele Felice

Il Partito Democratico di Rimini ha avviato un percorso di ascolto e confronto con i cittadini, centrato sui temi dell’economia e della politica. Attraverso il “Manifesto per un’altra economia e un’altra politica”, si cercano riflessioni condivise sulle sfide attuali e sulle possibili soluzioni, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo e promuovere un percorso di crescita sostenibile e partecipata per le comunità locali.

È iniziato nel Partito democratico di Rimini un lavoro di dialogo e confronto con la cittadinanza, al fine di creare occasioni di condivisione e approfondimento sui problemi reali e prioritari nella vita delle nostre comunità. Si comincia venerdì, 23 gennaio alle 18,45, al Cinema Fulgor di Rimini.

