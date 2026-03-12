L' Accademia di Belle Arti di Roma sperimenta la fusione tra fotografia e linguaggio mobile

L'Accademia di Belle Arti di Roma ha avviato un progetto che combina fotografia e tecnologia mobile, coinvolgendo studenti e docenti in un'iniziativa di sperimentazione artistica. realme, azienda specializzata in dispositivi mobili, ha annunciato di essere il partner fotografico ufficiale, supportando questa collaborazione con strumenti e competenze tecniche. L'obiettivo è integrare le competenze artistiche con le nuove tecnologie del settore.

(Tecnologia) - realme annuncia una nuova collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Roma, assumendo il ruolo di partner fotografico ufficiale per un progetto che integra tecnologia mobile e formazione artistica. Nell'ambito di questa iniziativa, i dispositivi della serie realme 16 Pro vengono adottati dalla Scuola di Fotografia e Video come strumenti di sperimentazione per docenti e studenti. L'obiettivo dichiarato dell'operazione è stabilire un "dialogo concreto tra industria tecnologica e istituzioni artistiche", offrendo ai partecipanti la possibilità di analizzare le applicazioni creative della fotografia smartphone. Il programma si svilupperà attraverso diverse fasi operative, partendo da un periodo di pratica didattica previsto tra aprile e giugno 2026.