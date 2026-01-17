Sondrio dopo la terza media | lavoro assicurato se scegli il professionale

A Sondrio, dopo la fine della terza media, la scelta del percorso professionale può rappresentare un’opportunità concreta di inserimento nel mondo del lavoro. Con un’offerta formativa mirata, le famiglie e gli studenti sono incoraggiati a valutare le opzioni professionali come alternativa valida per un futuro stabile e qualificato. Questa fase di transizione richiede attenzione e informazioni precise per orientarsi verso percorsi formativi che facilitino l’ingresso nel mercato del lavoro.

Sondrio, 17 gennaio 2026 – Sono giorni decisivi nelle famiglie con figli che stanno per terminare il terzo anno delle secondarie di primo grado, ovvero le scuole medie. Entro il 14 febbraio, infatti, bisognerà effettuare quella che a tutti gli effetti rappresenta la prima, vera scelta di percorso formativo, ma già in vista di un futuro anche lavorativo. In questo senso si rivela particolarmente ampio il ventaglio di opportunità offerto dai corsi di Apf Valtellina, che nelle proprie sedi di Sondrio e Sondalo comprende percorsi nei settori della ristorazione, della trasformazione agroalimentare, del benessere, abbigliamento, dell’agricoltura e dell’edilizia, ambiti chiave per il territorio e per le prospettive occupazionali dei giovani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sondrio, dopo la terza media: lavoro assicurato se scegli il professionale Leggi anche: Scuola Aperta allo Ial Fvg, tre giornate per scegliere il futuro dopo la terza media Leggi anche: Aeroporto di Fiumicino assume: 40 posti di lavoro, anche per chi ha solo la terza media La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Sondrio, dopo la terza media: lavoro assicurato se scegli il professionale; A scuola una busssola per l’opzione 4+2; Eventi segnalati dai Comuni. Sondrio, dopo la terza media: lavoro assicurato se scegli il professionale - Entro il 14 febbraio molti giovani dovranno scegliere il nuovo percorso scolastico: tante le opportunità che arrivano dai corsi di Apf Valtellina ... ilgiorno.it

