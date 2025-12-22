La scuola di musica Secondo Casadei in scena al teatro Moderno con il concerto di Natale
Il 22 dicembre, il Cinema Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone ospiterà il concerto natalizio della scuola comunale di musica “Secondo Casadei”. L’evento, intitolato “Note di auguri per un buon Natale”, rappresenta un’occasione per condividere momenti di musica e convivialità in vista delle festività.
Lunedì 22 dicembre il Cinema Teatro Moderno di Savignano sul Rubicone ospita “Note di auguri per un buon Natale”, il concerto natalizio della scuola comunale di musica “Secondo Casadei”. In scena l’orchestra degli allievi della scuola, diretta dal maestro Ludovico Buonamano che ha curato anche. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
"Note di auguri per un buon Natale": concerto della scuola comunale di musica a Savignano
Concerto di Natale della scuola di musica ‘Secondo Casadei’ - Stasera alle 21 per il terzo anno consecutivo, il Cinema teatro Moderno di Savignano sul Rubicone accoglierà le Note di... ilrestodelcarlino.it
A scuola di liscio a Savignano - Savignano sul Rubicone, per la prima volta in regione, propone il corso preparatorio per conseguire il neonato diploma accademico in musiche tradizionali da ballo romagnole. ilrestodelcarlino.it
La Scuola Comunale di Musica "Secondo Casadei" è pronta a far risuonare per voi le ! Calcheranno il palco del Teatro Moderno domani sera: il coro adulti, l'orchestra di 50 elementi, e infine coro voci bianch - facebook.com facebook
