Una donna di quasi cinquant’anni confessa di trovare difficile pronunciare e sentire la frase “sono brava”, evidenziando una scarsa autostima che molte donne condividono. La Dottoressa Marinella Cozzolino risponde a una lettrice, affrontando il tema della percezione di sé e delle difficoltà nel riconoscere il proprio valore. La conversazione mette in luce come la mancanza di autostima possa influire sulla vita quotidiana.

A utostima: questa sconosciuta. “Sono brava” è una frase che ancora oggi, a quasi cinquant’anni faccio fatica non solo a pronunciare, ma anche a sentire. Forse per questo mi ha molto colpito l’intervento di Tiziano Ferro a Sanremo che raccontava come, solo oggi, sia riuscito a riconoscere la sua bravura, tanto da intitolare l’ultimo album “Sei un grande”. Vorrei riuscirci anch’io. Come posso fare? Claudia Autostima: come imparare ad allenarla in 7 passi X Leggi anche › La psicologa risponde. Cibo consolatorio: perché serve a regolare le emozioni Risponde la Dottoressa Marinella Cozzolino. Marinella Cozzolino è psicoterapeuta e sessuologa clinica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

La mancanza di autostima accomuna molte donne. Ma da dove deriva e com'è possibile superarla? La Dottoressa Marinella Cozzolino risponde alla nostra lettrice

