La garante Terragni a Vasto | Come usciranno i bimbi da qui? Traumatizzati

La garante nazionale per i diritti dell'Infanzia, Marina Terragni, è stata a Vasto nella casa famiglia dove da novembre sono ospitati tre bambini appartenenti alla cosiddetta ‘famiglia nel bosco’. La visita si è concentrata sul benessere dei minori e sulle condizioni della struttura, senza dettagli su eventuali decisioni o interventi futuri. La visita si è svolta nella mattinata di giovedì.

Visita della garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni, nella casa famiglia dove vivono i tre bambini della famiglia nel bosco La garante nazionale per i diritti dell'Infanzia, Marina Terragni, si è recata nella mattinata di giovedì a Vasto, nella casa famiglia dove da novembre vivono i tre bambini della 'famiglia nel bosco'. Terragni, come riporta l'Agi, ha dichiarato di aver ricevuto un diniego dal tribunale per i minorenni dell'Aquila di presentarsi con consulenti indipendenti. Diniego motivato dal suo non essere parte di questo processo, procedimento davanti appunto alla corte minorile dell'Aquila.