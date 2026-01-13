Marco Rizzo, leader comunista, spiega le ragioni del suo sì al referendum. In Italia c’è una sinistra silenziosa, spesso lontana dai riflettori, che sta riscoprendo una realtà meno idealizzata del Paese. Questa prospettiva offre uno sguardo diverso sulla situazione politica e sociale, evidenziando come le scelte popolari possano influire sul futuro dell’Italia.

In Italia esiste, anche se non è rumorosa, una sinistra che vive fuori dalla Ztl e che si sta rendendo conto che l'Italia non è patinata come l'avevano sempre immaginata. È la sinistra che sta guardando in faccia la realtà e che ha deciso di votare "sì" al referendum della Giustizia per la separazione delle carrier e. La sinistra che potrebbe definirisi coerente con sé stessa nel portare avanti un progetto che per anni è stato tra le carte dei governi a guida Pd, e non solo, e che oggi trova sbocco con il governo a guida FdI. Ma finalmente trova la sua quadra: boicottarlo per questione ideologica appare quanto meno ipocrita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Non c'è giustizia". Il comunista Marco Rizzo spiega perché vota sì al referendum

Leggi anche: “Al referendum sulla giustizia voterò certamente sì”: Marco Rizzo, ex di Rifondazione comunista e Pdci, non ha dubbi

Leggi anche: “I governi passano, le leggi restano”. Giorgia Meloni spiega perché votare sì al referendum sulla giustizia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Rifondazione Comunista in campo per dire “No” al referendum sulla giustizia Rifondazione invita cittadine e cittadini a firmare la raccolta firme online.... - facebook.com facebook