La festa d' Irlanda a Cinisello

Da venerdì 13 a domenica 15 marzo, piazza Gramsci a Cinisello Balsamo ospita il villaggio dedicato alla Festa irlandese, che propone attività, stand e intrattenimenti per tre giorni consecutivi. La manifestazione coinvolge la comunità locale e richiama visitatori di diverse età, offrendo un programma ricco di spettacoli e degustazioni. La festa si svolge nel centro della città, con l’obiettivo di celebrare la cultura irlandese.