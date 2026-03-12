la crisi che arriva

Una crisi si sta avvicinando, con una riforma che, nonostante sia stata sostenuta a lungo anche dalla sinistra, sta incontrando difficoltà e resistenze. La questione riguarda le modifiche approvate e il loro impatto, mentre le tensioni tra i vari schieramenti politici si fanno sempre più evidenti. La discussione pubblica si concentra sulle conseguenze di questa riforma e sulle conseguenze politiche che ne derivano.

Perché una riforma sostenuta a lungo anche dalla sinistra è finita per essere sposata innanzitutto dalla destra (e cosa c'entrano marziani e massoni) La guerra in Medioriente sta cominciando a produrre effetti molto concreti sull’economia globale e quindi anche su di noi; il blocco dello stretto di Hormuz rischia di creare una crisi energetica dalle conseguenze ben più grandi di un semplice aumento di prezzo della benzina. Sono giorni che ricordano il 1973, o il 2020? Poi torniamo sul referendum sulla magistratura per rispondere ad alcune riflessioni e obiezioni arrivate a Wilson, una nientemeno che dall’Associazione Nazionale Magistrati. 🔗 Leggi su Ilpost.it

