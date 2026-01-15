Hockey su pista Forte continua la crisi Arriva un’altra sconfitta

L'hockey su pista continua a attraversare un momento difficile, con risultati deludenti che evidenziano le sfide del settore. Nella recente partita a Forte dei Marmi, il team locale ha subito una sconfitta contro Sarzana, conclusasi con il punteggio di 1-2. La formazione di Forte dei Marmi, composta da Gnata, Ballestero, Checchetto, Bozzetto, Duhalde, Lopez e Raffaelli, cerca di ritrovare la stabilità e migliorare le proprie prestazioni.

forte dei marmi 1 sarzana 2 FORTE DEI MARMI: Gnata, Ballestero, Checchetto, Bozzetto, Duhalde, Lopez, Raffaelli. Allenatore: Roberto Crudeli. SARZANA: Corona, Borsi (C), Rubio, Tabarelli, De Rinaldis, Munne, Manrique, Angeletti, Lavagetti, Grossi. Allenatore: Sergio Festa. Arbitri: Carmazzi e Molli. Reti: 23’ pt Munne; 3’ st Tabarelli, 12’ st Ballestero. FORTE DEI MARMI – Il Forte dei Marmi non riesce più a vincere. La crisi, di gioco e risultati, viene certificato anche dal Sarzana. Una formazione, quella ligure, che sicuramente ha un tasso di qualità e soprattutto di esperienza superiore alla banda Crudeli, ma alla luce della debacle, inaspettata subita a Breganze per 8-3 - contro una squadra che ancora non aveva fatto punti in dodici partite di campionato – era lecito aspettarsi una prova d’orgoglio da parte dei versiliesi di fronte al proprio pubblico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

