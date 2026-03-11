Sole Galanti chi è la compagna di Giorgio il figlio di Lorella Cuccarini

Giorgio Capitta, figlio di Lorella Cuccarini, sta per sposarsi. La notizia è stata annunciata recentemente, senza ulteriori dettagli sui preparativi o le date. La compagna di Capitta si chiama Sole Galanti, e la coppia sembra essere prossima a ufficializzare la loro unione. La notizia ha attirato l'attenzione di chi segue le vicende della famiglia Cuccarini.

Giorgio Capitta si sposa. La notizia, lanciata così, potrebbe non dire molto ad alcuni. Proviamo quindi a riformulare: il figlio di Lorella Cuccarini è a un passo dal matrimonio. La sua compagna e futura moglie si chiama Sole Galanti. Ha un legame speciale con sua suocera e di seguito forniamo un po’ di dettagli sul suo conto. Il figlio di Lorella Cuccarini si sposa. Giorgio Capitta, uno dei quattro figli di Lorella Cuccarini, è pronto alle nozze. Ben presto la conduttrice diventerà suocera di Sole Galanti, che conosce da tempo e con la quale c’è un legame saldo. È il primo matrimonio nella numerosa famiglia e sembra che il tutto possa celebrarsi nel corso dei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Dilei.it

«La serenità tra noi è testimoniata anche dalle immagini che condividiamo sui social, dove spesso veniamo ritratte insieme nel backstage». A casa Cuccarini c'è gran fermento: secondo le ultime voci, Giorgio Capitta sarebbe pronto a sposare Sole Galanti.