Dopo un'assenza di 117 giorni a causa di problemi fisici, Frank Anguissa torna in campo come titolare nel match tra Napoli e Lecce. Il centrocampista, che aveva saltato numerose partite, si presenta subito come protagonista della formazione azzurra. La sua presenza in campo segna un ritorno importante per la squadra in vista dell’anticipo contro il Lecce.

NAPOLI-LECCE, IL RITORNO DI ANGUISSA. Dopo un calvario medico durato ben 117 giorni, Frank Anguissa è pronto a riprendersi una maglia da titolare in vista dell’anticipo Napoli-Lecce. Il centrocampista camerunense, subentrato all’infortunato Vergara contro il Torino, affiancherà Gilmour in mediana. I numeri certificano l’importanza vitale del suo rientro: con lui in campo la squadra di Antonio Conte viaggia a una media di 2,1 punti a partita, dato che crolla a 1,9 senza di lui. Parallelamente al rientro sportivo, la dirigenza azzurra ha fissato un incontro a fine mese con l’agente Maxime Nana per discutere un rinnovo di contratto a lungo termine (con annesso sondaggio per l’esterno Singo), allontanando così lo spettro della scadenza fissata tra un anno. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - l Napoli ritrova il suo leader: Anguissa titolare col Lecce dopo 117 giorni. Statistiche e cifre del rinnovo

Articoli correlati

Leggi anche: Probabili formazioni Napoli-Lecce: Anguissa titolare e il fortino Maradona imbattuto da 461 giorni. Dove vederla in TV

Altri aggiornamenti su Napoli ritrova

Temi più discussi: L’urlo del Maradona: il Napoli piega il Torino e ritrova i suoi campioni; Il Napoli vince l'anticipo della 28esima e ritrova Anguissa e De Bruyne; Napoli ritrova il suo mare e punta sulle pedane sugli scogli; Conte ritrova McTominay: quando tornerà e quel retroscena prima di Napoli-Roma sul suo rinnovo.

C’è il Lecce alle 18. Il Napoli ritrova Anguissa e De Bruyne dall’inizio. Conte cerca lo sprint ChampionsConte non parla più. Niente conferenze stampa pre-gara, non le fa da mesi, ma se avesse davanti un microfono ... msn.com

Il Napoli ritrova De Bruyne e Anguissa, pronti per la sfida al Torino??4????N ?K?xZl?u0013?+A??]s??Z*?2q?Y?@/u0013S&u0005?fL/??]sKu0016F?R [u0004D?N?3??2?^??u0015??`?u0004?u0014?u0016kg? ansa.it

Di Fusco: “Con il ritorno dei big il Napoli ritrova qualità e forza” Il finale di stagione entra nella fase decisiva e per il Napoli arrivano segnali importanti anche dall’infermeria. A sottolinearlo è stato Raffaele Di Fusco, ex portiere azzurro, intervenuto nel corso di T - facebook.com facebook

#SerieA, il #Napoli batte il #Torino: #Conte ritrova #DeBruyne ma perde #Vergara I partenopei vincono grazie ad #AlissonSantos e a #Elmas e vanno a +5 sulla #Roma e a +8 sul #Como, oggi in campo a #Cagliari @pietrolaporta03 #ASRoma x.com