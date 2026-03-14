Alle 18:00 si gioca la sfida tra Napoli e Lecce, valida per la 29ª giornata di Serie A. Il Napoli schiera Anguissa in campo e cerca di mantenere il record di imbattibilità allo stadio Maradona, che dura ormai da 461 giorni. La partita è fondamentale per il team partenopeo, che punta a consolidare la posizione in classifica con 56 punti.

FORMAZIONI E RECORD. Il Napoli affronta il Lecce oggi alle 18:00 per la 29ª giornata di Serie A, puntando a blindare il terzo posto (56 punti). Antonio Conte vara un 3-4-2-1 in piena emergenza difensiva: fuori Rrahmani, Di Lorenzo e Juan Jesus, gioca Mathias Olivera nei tre dietro. A centrocampo torna titolare Frank Anguissa accanto a Gilmour, mentre De Bruyne e McTominay partono dalla panchina. In attacco, Alisson Santos ed Elmas supporteranno Hojlund. Gli azzurri si affidano al fattore Maradona: in campionato lo stadio di Fuorigrotta è imbattuto da ben 461 giorni (ultima sconfitta l’8 dicembre 2024 contro la Lazio). Il Lecce di Di Francesco risponde con il 4-2-3-1 e Stulic unica punta. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Probabili formazioni Napoli-Lecce: Anguissa titolare e il fortino Maradona imbattuto da 461 giorni. Dove vederla in TV

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