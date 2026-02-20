KPop Demon Hunters | tra il sogno dell’Oscar e l’attesa infinita per il sequel

KPop Demon Hunters ha raggiunto un traguardo record, diventando il film d’animazione più visto di sempre su Netflix. La causa di questa popolarità deriva dall’interesse crescente per la musica K-pop e dai personaggi affascinanti del film, che hanno attirato un vasto pubblico internazionale. Il film ha anche suscitato entusiasmo tra i fan, che aspettano con impazienza il sequel. La produzione ha già annunciato che si lavora a una seconda parte, mentre gli spettatori continuano a condividere le loro opinioni sui social.

Il successo travolgente di KPop Demon Hunters ha segnato un record storico, diventando il film d’animazione più visto di sempre su Netflix. Tuttavia, nonostante l’entusiasmo per il ritorno di Rumi, Mira e Zoey, le ultime notizie sulla data di uscita del sequel hanno gelato i fan: per vedere KPop Demon Hunters 2 potremmo dover attendere fino al 2029. Un’attesa infinita: l’aggiornamento di Maggie Chang. In una recente intervista rilasciata a Bloomberg, la regista e sceneggiatrice Maggie Chang ha gettato acqua sul fuoco degli entusiasmi riguardo a una release imminente. Sebbene il mondo chieda a gran voce un seguito, i tempi tecnici dell’animazione di alto livello sono proibitivi. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

