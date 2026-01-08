Kate Middleton prima uscita pubblica a sorpresa del 2026 | la reazione inaspettata

Kate Middleton ha fatto il suo primo impegno pubblico del 2026, sorprendendo con un'apparizione a sorpresa al Charing Cross Hospital di Londra insieme a William. La visita, discreta e senza annunci precedenti, ha attirato l'attenzione dei media e dei cittadini, confermando l'attenzione costante della duchessa nei temi legati alla salute e al benessere della comunità.

Kate Middleton ha sorpreso tutti quando si è arrivata con William al Charing Cross Hospital  di Londra. Infatti, la sua presenza non era prevista. Il personale medico e i volontari del centro sono rimasti letteralmente sbalorditi nel vederla e qualcuno ha esclamato semplicemente: “Wow”. D’altro canto, la Principessa del Galles era estremamente affascinante con un look monocromatico bordeaux. Kate Middleton, l’uscita a sorpresa. Kate Middleton, con William, ha quindi effettuato la sua prima uscita pubblica del 2026. E non era nella sua agenda. Da qui la sorpresa, ma è evidente che la Principessa ci teneva a far sentire personalmente il suo sostegno al personale medico, agli infermieri e ai volontari che si occupano amorevolmente dei pazienti. 🔗 Leggi su Dilei.it

