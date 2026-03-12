juventus trezeguet boccia david e openda non da juve

David Trezeguet, ex attaccante della Juventus con 171 gol, ha rilasciato un'intervista in cui ha commentato le prestazioni di Jonathan David e Openda, definendole insufficienti per la maglia bianconera. Trezeguet ha espresso chiaramente che, secondo lui, entrambi non sono adatti a giocare per la Juventus. Le sue parole si sono concentrate sulle difficoltà degli attaccanti nel contribuire al rendimento della squadra.

In un intervista a David Trezeguet, attaccante da 171 gol con la Juventus, ha parlato dello scarso rendimento di Jonathan David e Openda. David e Openda bocciati Sullo scarso rendimento di David e Openda, David Trezeguet ha bocciato i due acquisti estivi. "David giocava nel Lilla, dove è importante fare

